F1 | Alonso, secco “no comment” sulle voci di un passaggio in Red Bull [VIDEO]

F1 Alonso – Intervistato da Mara Sangiorgio nel media-day del prossimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Fernando Alonso ha preferito non commentare le tante voci di mercato circolate nelle ultime settimane, precisando come il suo obiettivo, al momento, sia quello di estrarre il massimo del potenziale e dei risultati dalla AMR24.

L’iberico, come già affermato dopo la presentazione ufficiale della vettura, intende focalizzarsi esclusivamente su questa esperienza in Aston Martin, squadra che si è posta grandi obiettivi per il medio e lungo periodo. Le riflessioni sul futuro arriveranno solo nei prossimi mesi, presumibilmente a cavallo tra la primavera e l’estate. Alonso, ricordiamo, è stato più volte accostato alla Red Bull, squadra che potrebbe perdere Max Verstappen a causa di alcuni pesanti “smottamenti” interni provocati dal caso Christian Horner.