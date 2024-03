Formula 1 | Marko, ottimismo con riserva a Melbourne

Formula 1 Marko Red Bull – In attesa delle prime libere in programma questa notte, Helmut Marko ha mostrato un certo ottimismo in vista del prossimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

L’austriaco della Red Bull, pur consapevole del “manico” messo in evidenza da Max Verstappen nelle qualifiche di Sakhir e Jeddah (Red Bull, in entrambe le sessioni, appariva come sfavorita nel confronto con la Ferrari), ha promosso il potenziale espresso dalla RB20 in questa prima parte di stagione, evidenziando come il pacchetto vettura-pilota sia riuscito a conquistare il gradino più alto del podio in due tracciati diametralmente opposti come caratteristiche.

Una condizione importante che il team campione del mondo spera di confermare anche sul veloce e tecnico impianto dell’Albert Park.

Marko, ottimismo e cautela per Melbourne

“Approcciamo alla tappa australiana del campionato con due vittorie all’attivo, tra l’altro arrivate su piste molto diverse. Possiamo ritenerci quindi ottimisti per il fine settimana che scatterà domani. Allo stesso modo, però, soltanto Verstappen ci ha permesso di fare la differenza in qualifica, quindi dobbiamo essere cauti. Al momento non scommetterei su una Red bull vincitrice in tutti i GP del campionato, questo è poco ma sicuro”.