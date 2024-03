F1 | Hamilton: “Il gap con la Red Bull è ampio, ma la stagione è lunga” [VIDEO]

F1 Hamilton – Intervistato dalla stampa internazionale nel giovedì di Melbourne, teatro del prossimo Gran Premio d’Australia di Formula 1, Lewis Hamilton ha parlato della W15 e di quanto ottenuto dalla Mercedes in questi primi round della stagione, precisando come il gap con la Red Bull – nonostante il lavoro svolto dalla squadra durante l’inverno – sia ancora abbastanza ampio.

Una condizione confermata dai numeri e dalle prestazione che quasi certamente non permetterà al sette volte iridato di giocarsi il titolo mondiale nel proseguo di questa annata (Verstappen, oggi, ha all’attivo 58 punti contro i soli otto del portacolori della Mercedes). Allo stesso modo, però, Hamilton ha riposto grande fiducia nei tecnici, i quali hanno più volte mostrato di che “pasta” sono fatti nel corso delle varie annate.

Un background di spessore che potrebbe garantire a lui e George Russell, col tempo, una vettura in grado di battagliare stabilmente per il podio e per qualche vittoria. Mercedes, ricordiamo, non è riuscita a concludere sul podio in questa prima parte di stagione 2024, visto che a Sakhir e Jeddah hanno ottenuto il terzo posto rispettivamente Carlos Sainz e Charles Leclerc.