F1 | Alfa Romeo, Bottas rimonta in gara: “Dobbiamo lavorare sulla qualifica”

Valtteri Bottas risale dalla quattordicesima alla decima posizione nel Gran Premio del Canada. Ottima rimonta per lui che, in realtà, perde la nona posizione, a cui si era fortemente aggrappato, proprio sulla linea del traguardo. In realtà il finlandese era decimo in pista, e Lance Stroll effettua il sorpasso in volata proprio alla curva finale, quando già sventolava bandiera a scacchi. Bottas sarebbe così rimasto fuori dalla zona punti, ma Norris è in realtà penalizzato, e quindi l’Alfa Romeo riesce a strappare un punto. Un risultato che da fiducia al team di Hinwil, dopo le performance di Barcellona.

”Sono soddisfatto della nostra gara: ho guadagnato quattro posizioni, è sempre bello quando accade, specialmente quando poi raggiungi la top 10, il nostro obiettivo dall’inizio del weekend. Sarebbe potuto essere un nono posto, ma le mie gomme erano andate a fine gara e Lance mi ha preso proprio al traguardo – ha raccontato Valtteri – comunque, credo sia stata comunque un’ottima gara con una buona strategia; sin dal Monaco abbiamo continuato a migliorarci, a prova del duro lavoro che tutta la squadra sta facendo, dal box fino ad Hinwil. Anche se ci portiamo a casa solo un punto, è comunque una ricompensa è una motivazione per continuare a migliorarci. Ora è importante continuare in questa direzione, migliorando le performance in qualifica. Ci sono ancora dei passi che dobbiamo fare, ma sono fiducioso, possiamo farcela”.

Gara totalmente diversa per Zhou Guanyu, che resta incollato alle retrovie. Al traguardo è sedicesimo, doppiato.

”Sapevamo che la gara sarebbe stata difficile, considerando la nostra posizione di partenza, ma continuavo a credere che avremmo potuto farcela. Sfortunatamente, non ci siamo riusciti. Dopo il rientro della Safety Car, credevo che avremmo potuto lottare: abbiamo cominciato con le medie, ed andavano abbastanza bene. Purtroppo non è andata come volevamo, e dopo l’ultimo pit-stop non potevo fare molto. Non c’è dubbio, abbiamo bisogno di migliorare, concentrarci sul tornare alle buone performance che abbiamo già mostrato, e farlo in tempo per Spielberg. Sappiamo che i weekend con le Sprint Race regalano sempre sorprese, e se ci giochiamo bene le nostre carte potremmo tornare tra i primi dieci”.

5/5 - (1 vote)