F1 | Marko: “Verstappen può diventare il pilota con il maggior numero di vittorie”

In Canada, dove nel weekend è stato disputato l’ottavo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la quarantunesima vittoria in carriera eguagliando Ayrton Senna. L’olandese, grazie al suo talento e ad una macchina poco competitiva com’è la Red Bull degli ultimi anni, sta incrementando i propri numeri e secondo il parere di Helmut Marko può seriamente pensare di riscrivere le statistiche del Circus.

“Quando Schumacher si è ritirato, ho pensato: ‘Wow, il suo record rimarrà per sempre’ – ha detto Marko al quotidiano Algemeen Dagblad – Poi sono arrivate le incredibili prestazioni di Mercedes e Lewis. Se Verstappen può diventare il pilota con il maggior numero di vittorie? Penso che tutto sia possibile. I regolamenti sono relativamente stabili fino al 2025 e nel 2026 avremo il nostro progetto lato motore che sembra davvero promettente”.

Marko ha poi aggiunto: “Abbiamo ottime persone e una buona fabbrica, e abbiamo Max, che è sotto contratto con noi fino al 2028 che sta ancora crescendo. Fa tutto con tanta facilità, come se non ci fosse alcuna pressione per lui. Vediamo fino a che punto possiamo arrivare insieme”.