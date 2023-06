F1 | Ralf Schumacher: “I piloti della Ferrari commettono troppi errori”

La Ferrari si è congedata dal Canada con due ottimi piazzamenti: il quarto e quinto posto con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ma il weekend al Circuit Gilles Villeneuve non è stato in discesa per la squadra di Maranello, specialmente al sabato dove ci sono state delle tensioni tra Charles Leclerc e il team. Una situazione dove, le condizioni miste che hanno contraddistinto le qualifiche, hanno fatto dapprima arrabbiare il monegasco e successivamente tranquillizzarlo durante l’intervista a Sky Sport F1 dove ha raggiunto il team principal Frederic Vasseur per scusarsi per quanto affermato in precedenza.

Un episodio sul quale si è discusso e sul quale ha esternato il proprio punto di vista anche Ralf Schumacher. L’opinionista tedesco ha puntato il dito contro il monegasco, sottolineando che il pilota è l’unico che può rendersi conto della reale evoluzione della pista capendo quali gomme montare.

“Ovviamente la Ferrari non è stata così reattiva a livello di tempismo – ha detto Ralf Schumacher a Sky Deutschland – Ma Charles era nuovamente fuori pista troppo spesso, quindi c’è da chiedersi perché. Un tipico sabato Ferrari, direi. Come pilota, una cosa del genere non mi sarebbe successa. Come pilota prendevo la decisione su quando entrare per le gomme. Solo il pilota può davvero vedere quanto è bagnato o asciutto. Quindi è colpa di Leclerc, soprattutto perché entrambi i piloti della Ferrari stanno commettendo troppi errori”.

Schumacher ha poi aggiunto: “Inoltre non mi piace il modo in cui Leclerc e (Carlos) Sainz urlano spesso alla radio. Dà l’impressione che i piloti e gli ingegneri siano in disaccordo. La Ferrari deve cambiare la situazione”.