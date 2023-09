F1 | Alfa Romeo, Bottas e Zhou promuovono il nuovo pacchetto di aggiornamenti

Decima posizione per Valtteri Bottas, fresco di rinnovo contratto nel weekend di Singapore. Il finlandese ha speso la prima sessione di prove libere a testare i nuovi aggiornamenti portati dal team di Hinwil, che sembrano avere avuto, al momento, riscontro positivo. Nella seconda sessione, infatti, Bottas è decimo, non molto lontano dalla Red Bull di Verstappen, ottavo. La griglia sembra essere particolarmente variegata e il weekend potrebbe riservare delle sorprese: l’Alfa Romeo ha una buona chance di conquistare un posto in Q3, un ottimo presupposto per la gara di domenica.

“Tutto sommato quella di oggi è stata una buona giornata: abbiamo feedback positivi dal nuovo pacchetto di aggiornamenti, che ci ha fato più carico e stabilità al posteriore, e le sensazioni in pista sono davvero buone. Il nostro ritmo sembra essere da top 10, ma dovremo continuare a lavorare stanotte per trovare quel qualcosa in più che ci faccia restare nella parte alta della classifica anche domani. Il nostro obiettivo resta la zona punti e credo che abbiamo delle chance concrete, ma dovremo essere perfetti: ovviamente, sorpassare è comunque difficile su una pista del genere, ma dovremo fare del nostro meglio in qualifica”.

Resta più indietro, invece, Zhou Guanyu. Il cinese – anche lui rinnovato per la prossima stagione – è solo diciassettesimo a Marina Bay, ma il programma di lavoro sembra parlare a favore di Zhou, anche lui determinato a raccogliere quanto più possibile da questo weekend.

“Questo nuovo layout è davvero interessante da guidare: mi piacciono le modifiche, ora è meno stressante è più divertente da guidare. Queste novità dovrebbero darci più chance di sorpassare, ma credo che sarà comunque complicato – ha commentato Zhou – il nostro venerdì è andato bene, siamo riusciti a completare il nostro programma: non abbiamo testato le soft stamattina, e abbiamo fatto un solo tentativo nel pomeriggio, con un giro abbastanza caotico. Credo che la classifica non sia veritiera, per quanto ci riguarda, e con qualche aggiustamento possiamo anche recuperare delle posizioni. Dobbiamo perfezione gli ultimi dettagli del set-up e prepararci al meglio per la qualifica: fondamentale sarà scendere in pista nel momento giusto, sopratutto per evitare il traffico nell’ultimo settore”.