F1 | McLaren, Norris soddisfatto degli aggiornamenti sulla MCL60

F1 GP Singapore McLaren – Due facce della stessa medaglia per la McLaren al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Se da un lato Lando Norris ha promosso il comportamento della MCL60, soprattutto grazie alle ultime novità tecniche introdotte in vettura, dall’altra troviamo un Oscar Piastri ancora in difficoltà sul piano del bilanciamento e della guida nell’angusto cittadino asiatico. Una situazione “agro-dolce” che dovrà spingere la squadra a lavorare in vista di domani. Norris, ricordiamo, ha chiuso le sessioni di oggi col sesto tempo, mentre Piastri non ha fatto meglio della 15° piazza.

“E’ stato un venerdì ragionevole”, ha affermato l’inglese. “E’ stato bello testare in pista delle nuove parti e in questo momento tutto sembra andare secondo le nostre previsioni. E’ un bel miglioramento rispetto alla precedente specifica della MC60 e quindi mi devo complimentare con la squadra per il lavoro che è stato svolto. Adesso dobbiamo mettere insieme tutti i pezzi per far si che tutto funzioni come dovrebbe, già qui a Singapore. Il ritmo è ragionevole, magari non avremo lo stesso passo della Ferrari, ma penso che potremmo giocarci delle buone posizioni. Siamo in lotta ed è positivo”.

Qui invece le impressioni dell’australiano: “Primo giorno a Singapore completato, direi che sono state due sessioni di apprendimento. E’ un circuito complicato e penso che abbiamo del lavoro da fare sulla vettura. Devo migliorare parecchio in termini di guida, ma anche sul piano del bilanciamento bisogna compiere dei passi in avanti. Dopo questa giornata sento di avere più esperienza con la vettura e con questa pista, ma c’è ancora da fare”.