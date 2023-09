F1 | Williams, Albon tradito dalla power unit nelle libere di Singapore

Venerdì sfortunato per Alex Albon che, dopo soli cinque tornate nelle FP2, è costretto ai box per un problema alla power unit, ormai fuori uso. La livrea Gulf è rimasta nascosta, con i meccanici al lavoro per riparare subito al danno. Albon non è però riuscito a tornare in pista, e dovrà svolgere il resto del lavoro nelle FP3. Ripetere i risultati di Zandvoort e Monza non sarà facile – Q3 in entrambe le occasioni – ma la fiducia resta alta.

“Credo che il problema sia collegato alla batteria: all’inizio del giro sembrava tutto okay, ma poi ho cominciato a perdere potenza sul rettilineo. Credo che abbiamo già incornato questo problema e ripararlo non dovrebbe essere un problema, ma su questa pista è importante macinare chilometri. A parte il problema, la vettura non era così male e non credo che avremo penalità, ma dovremo controllare. Con le alte temperature e il tempo perso, credo che dovremo fare degli sforzi in più, ma sono sicuro che andrà tutto per il meglio”.

Resta a fondo classifica, invece, Logan Sargeant, a questo punto unico punto di riferimento per il team di Grove e lo stesso Albon. L’americano non riesce a segnare un giro veloce a causa di un errore, ma completa ben ventotto giri completando il programma di lavoro.

“La seconda sessione di libere è andata molto meglio della prima, direi che è un buon passo avanti. Stavo anche facendo un buon giro con la soft, ma poi ho fatto un errore all’ultima curva, e abbiamo perso la chance, ma ho comunque imparato tanto oggi. Abbiamo un paio di nuovi pezzi in arrivo domani che dovrebbero aiutarmi. Il team sapeva già che sarebbe stato un weekend difficile, sopratutto a causa delle limitazioni che non abbiamo per niente sperimentato nelle ultime due gare. Dobbiamo provare a gestirle nel miglior modo possibile”.