F1 | Alfa Romeo, Bottas e Zhou danneggiati dalla bandiera rossa

Ancora un weekend sfortunato per le Alfa Romeo. Entrambi in quinta fila al via, Bottas e Zhou non sono riusciti a tenere il passo degli avversari, ma sopratutto sono stati danneggiati dalla bandiera rossa, arrivata esattamente nel giro successivo alla sosta. Gara completamente stravolta per entrambi: Bottas si ritrova coinvolto in un contatto con Stroll allo stadio e taglia il traguardo in quindicesima posizione.

“Oggi è stata una giornata dura per tutto il team, la fortuna non fai ha aiutati: la Safety Car è arrivata esattamente nel giro successivo al nostro pit-stop e abbiamo perso terreno nei confronti di tutti i nostri avversari, che sono riusciti a cambiare le gomme durante la bandiera rossa. La ripartenza è andata bene, ma poi sono rimasto bloccato in un trenino, fino al contatto con Lance Stroll alla fine, Ovviamente, è deludente terminare la gara senza punti, sopratutto considerando l’inizio del weekend. Non era la nostra giornata, ma abbiamo ancora tre weekend per recuperare nel campionato, a partire dal Brasile: è una pista su cui andiamo molto bene, speriamo che le cose girino in nostro favore”.

Sfortunato anche Zhou Guanyu, unico su hard usate alla ripartenza. Termina la gara in quattordicesima posizione.

“E’ stata una giornata frustrante, la nostra gara è stata distrutta dalla bandiera rossa. Sono stato uno dei primi a fermarmi e a montare la hard, ma alla ripartenza ero l’unico con gomme hard usate: tutti avevamo gomme nuove e li ho capito che non avevo sperante. La ripartenza è stata buona, ma tenere la posizione era impossibile: c’era troppa differenza e sono rimasto a guarda per il resto della gara. E’ davvero deludente”.