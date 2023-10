F1 | Aston Martin, Alonso non intende gettare la spugna

La gara di Città del Messico ha segnato il secondo ritiro consecutivo per Fernando Alonso. Lo spagnolo è stato costretto ad alzare bandiera a bianca a causa di alcuni danni al fondo della sua vettura causati dai detriti dell’incidente che ha coinvolto l’idolo di casa Sergio Perez. Le difficoltà riscontate dall’Aston Martin nella seconda parte di stagione stanno allontano sempre più il due volte campione del mondo dalle posizioni di vertice. L’ultimo piazzamento a podio di Alonso è datato a fine agosto in quel di Zandvoort: da allora Fernando è scivolato sempre più in classifica, ottenendo come migliore risultato il sesto posto nel Gran Premio del Qatar.

Malgrado le difficoltà alla guida della AMR23, Alonso non intende arrendersi. Nando ha sottolineato come nelle prossime gare la monoposto inglese possa invertire la rotta per tornare a fare bene. Nel Mondiale costruttori l’Aston Martin è attualmente quinta, con un ritardo di venti punti dalla McLaren che nei precedenti appuntamenti ha messo la freccia sulla squadra di Lawrence Stroll nella classifica marche.

“Non è un funerale quello che intravedo quando parlo con la stampa, lavoriamo più che possiamo e non siamo contenti della situazione, non è la posizione che vogliamo ma lavoriamo molto duramente per invertire questa situazione – ha dichiarato Alonso, intervistato da AS – A volte si impara di più dalle difficoltà che dai festeggiamenti. È un momento difficile e cerchiamo di fare tutti i test possibili per dare più informazioni in fabbrica e cercare di concludere con un buon risultato, non con una serie negativa”.

Alonso ha poi aggiunto: “Penso che la situazione possa essere invertita, restano tre circuiti diversi che possono darci maggiori informazioni sull’auto. Dipenderà da cosa capiremo se riusciremo a chiudere con un buon risultato, se speriamo di lottare per il podio credo di no. Ma se finiamo in modo competitivo, penso che abbiamo ancora una possibilità. Non dobbiamo litigare. Impareremo. Se dobbiamo ripartire dalla ‘pit-lane’, sappiamo già che sarà utile”.

Lo spagnolo, completando il proprio discorso, ha detto: “Nel campionato piloti perderò un paio di posizioni (attualmente è quinto nel Mondiale a pari punti con Sainz, ndr), è incredibile che siamo davanti a Ferrari o George (Russell) o Lando (Norris) , perderemo quelle posizioni perché hanno una macchina molto veloce. Vedremo cosa riusciremo a fare”.