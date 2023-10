F1 | Red Bull, Marko conferma Perez per il 2024

Sergio Perez resterà in Red Bull anche nella prossima stagione. Il messicano non ha nulla da temere secondo quanto riferito da Helmut Marko, con lo storico consulente della scuderia di Milton Keynes che ha confermato Checo al fianco di Max Verstappen anche per il 2024. Nonostante i vari rumors che si susseguono sull’alfiere della squadra anglo-austriaca, il manager di Graz ha ancora una volta stoppato qualsiasi tipo di scenario che vedrebbe Perez lontano dalla Red Bull.

Anche la gara di casa, disputata all’Hermanos Rodriguez di Città del Messico, non ha sorriso a Perez. Da sogno, per un’eventuale vittoria dinanzi al pubblico amico, ad incubo per l’incidente che lo ha visto protagonista al via con la Ferrari di Charles Leclerc. Una collisione che ha messo fuorigioco dopo pochi metri Checo, costretto al ritiro. Una situazione difficile per Perez che nel Mondiale piloti vede avvicinarsi Lewis Hamilton: a tre gare dalla conclusione della stagione il messicano può contare su venti lunghezze di vantaggio sul sette volte campione del mondo in forza alla Mercedes.

“Quante volte devo ripeterlo? Checo ha un contratto per il 2024 ed è quello che accadrà – ha dichiarato Marko, intervistato da Sky Sport – Ha avuto un weekend fantastico fino al primo giro di gara e sono convinto che sarebbe salito sul podio senza quell’incidente”.