F1 | Alfa Romeo a Las Vegas per reagire alle difficoltà delle ultime gare

F1 GP Las Vegas Alfa Romeo – Obiettivo riscatto per l’Alfa Romeo nel prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo i risultati altalenanti del tris di gare composto da Austin, Città del Messico e Interlagos, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou vogliono inaugurare al meglio il ritorno del Nevada in Formula 1, garantendosi punti importanti non solo per il mondiale Piloti, ma anche per quello Costruttori, dove il Biscione – almeno fino ad oggi – non è riuscito a rispettare le buone previsioni della vigilia.

“Non vedo l’ora di correre a Las Vegas questo fine settimana”, ha affermato il finlandese del Biscione”. “E’ sempre emozionante quando una nuova sede ospita un Gran Premio, e negli anni abbiamo visto quanto gli Stati Uniti siano bravi a dare spettacolo. È stato sicuramente un peccato concludere la gara con un ritiro in Brasile, soprattutto perché sembrava che avessimo la possibilità di portare a casa dei punti”.

“Tuttavia, abbiamo altri due GP in questa stagione, e tutti noi siamo motivati a tornare nella mischia”, ha proseguito. “Questa è una pista nuova, ci sono ancora alcune variabili da scoprire, quindi sarà fondamentale raccogliere quanti più dati possibili dalle sessioni di prove, per essere competitivi per le qualifiche e posizionarci bene sulla griglia. Da lì, se faremo bene il nostro lavoro, potremo sfidare i nostri concorrenti più vicini per finire nella top ten“.

Queste invece le parole di Zhou: “La tripletta non è andata come ci aspettavamo, il che è stato un peccato, perché abbiamo perso alcune buone opportunità di ottenere punti, soprattutto due settimane fa in Brasile. Il team ha indagato sui problemi che hanno costretto me e Valtteri al ritiro, per evitare che si ripetano. Ora però il capitolo è chiuso e ci prepariamo ad affrontare le ultime due gare della stagione, a partire da questa settimana a Las Vegas”.

“È la mia prima volta qui e non vedo l’ora di scendere in pista di persona, visto che finora ci siamo esercitati solo sul simulatore. Una gara notturna, con temperature più basse, sarà importante fare le cose per bene fin dall’inizio. Siamo motivati a fare bene qui e ad Abu Dhabi e a tornare a punti: lo dobbiamo al nostro team, per tutto il lavoro svolto durante la stagione, e ai nostri fan per il loro infinito sostegno. Las Vegas è nota per la sua vasta offerta di intrattenimento, quindi speriamo di essere in grado di offrire un buon spettacolo a tutti loro”, ha concluso.