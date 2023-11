Formula 1 | AlphaTauri, NEFT Vodka nuovo partner del team

Formula 1 AlphaTauri NEFT Vodka – Scuderia AlphaTauri è lieta di annunciare NEFT Vodka come nuovo partner ufficiale. Questa collaborazione a lungo termine avrà inizio con il prossimo evento del Campionato Mondiale di Formula 1 a Las Vegas, dal 16 al 18 novembre. In quell’occasione, il logo NEFT sarà visibile sull’halo, sui deflettori delle ruote e sui poggiatesta delle nostre AT04, pilotate da Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda.

Questi sono tempi di entusiasmante trasformazione per la Scuderia AlphaTauri e NEFT, due realtà che condividono le radici austriache. NEFT, produttore di vodka in rapida espansione, ha scelto la Formula 1, e in particolare il nostro team, come piattaforma ideale per promuovere il suo marchio e incrementare la sua presenza globale.

Qualità, innovazione e sostenibilità sono i pilastri di NEFT Vodka, marchio globale di vodka ultra-premium. Questi valori sono condivisi sia dalla Formula 1 che dalla nostra squadra, con un forte accento sulla sostenibilità e la riciclabilità. NEFT si impegna a ridurre l’impatto ambientale durante tutto il processo di produzione, salvaguardando l’ambiente per le future generazioni.

Il packaging di NEFT è tanto innovativo quanto il suo prodotto: viene consegnato in un barile infrangibile, riciclabile e resistente al calore, che conserva il freddo per ore anche in climi caldi, e può essere utilizzato anche dove il vetro è vietato.

La pluripremiata vodka di NEFT è frutto della visione della sua fondatrice, Ekaterina Kuzmina, di creare un distillato con solo due ingredienti puri: segale non OGM e acqua cristallina di sorgente austriaca, senza additivi. Questo impegno per la sostenibilità e la consapevolezza ambientale si allinea perfettamente con l’apice del motorsport e gli obiettivi di Net Zero della Scuderia AlphaTauri.

Le dichiarazioni

Fabian Wrabetz, Scuderia AlphaTauri Director of Marketing and Communications, afferma: “Siamo lieti di accogliere NEFT Vodka, un marchio ambizioso e ultra-premium, nel nostro crescente portfolio di partner in questo momento emozionante e di trasformazione dello sport. Non vediamo l’ora di condividere questa partnership con il mondo negli anni a venire”.

Jeff Mahony, CEO di NEFT Global Inc, commenta: “La Scuderia AlphaTauri è il partner ideale per NEFT Vodka, mentre ci apprestiamo a entrare nella prossima fase della nostra attività globale. Scuderia AlphaTauri offre una vetrina mondiale per esibire l’innovazione e il gusto ineguagliabile della nostra vodka ultra-premium. Siamo onorati di essere partner ufficiali del team di F1 in questo momento cruciale per entrambe le nostre attività dinamiche. Siamo entusiasti per ciò che possiamo realizzare insieme nei prossimi anni.”

About NEFT Vodka

“NEFT Vodka, un’eccellenza pluripremiata prodotta in Austria, si distingue per la sua composizione pura: solamente acqua di sorgente ricca di minerali e segale non OGM. La filosofia di NEFT è quella di rivoluzionare il modo in cui il mondo consuma alcolici, ponendo un forte accento sulla sostenibilità, sia negli ingredienti sia nel packaging ecologico. Il loro barile di metallo, unico e innovativo, sottolinea questo impegno.

Il gusto morbido e inconfondibile di NEFT Vodka la rende ideale sia per essere gustata pura sia come base per cocktail raffinati. È disponibile in vari formati da 1 litro, 750 ml e 100 ml. Per maggiori dettagli, visitate il sito neftvodka.com. Scuderia AlphaTauri collaborerà intensamente con NEFT Vodka per creare delle attivazioni efficaci e di impatto, rispettando sempre le normative locali e internazionali sulla pubblicità degli alcolici. Bevete responsabilmente e non guidate dopo aver bevuto.