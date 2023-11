Formula 1 | Magnussen e Hulkenberg vogliono godersi Las Vegas

La Haas non ha più nulla da perdere. Il team americano arriva al Gran Premio di Las Vegas da ultimo in classifica costruttori, segno evidente di come le cose siano andate male in questa stagione. Magnussen e Hulkenberg avranno a disposizione due specifiche diverse della VF-23: il danese avrà gli ultimi aggiornamenti, mentre Nico resterà con la versione più vecchia. Tutta una questione di feeling, con il tedesco che evidentemente si è trovato male con le novità montate sulla monoposto nelle ultime gare.

“Non ho mai sentito tutta questa attesa come per il Gran Premio di Las Vegas – ha ammesso Magnussen. Come pilota di Formula 1 sono impaziente di vivere questa gara. Pista davvero unica con tantissimi rettilinei lunghi, dobbiamo tenere d’occhio anche il meteo per via del freddo, potrebbe essere una vera sfida per tutti. Non sapevo molto di questo tracciato, ma dopo il Brasile sono stato al simulatore e mi sono concentrato sulle sue caratteristiche. Se dovesse fare così freddo di notte, portare le gomme in temperatura sarà molto difficile. Sarà fondamentale la deportanza, vediamo cosa accadrà”.

“Nessun pilota ha un’esperienza approfondita su questa pista, quindi le libere saranno importanti – ha detto Hulkenberg. Normalmente non faccio una passeggiata prima del weekend, ma qui potrei fare un’eccezione, potrebbe essere anche un modo unico di vedere tutte le attrazioni della Strip di Las Vegas. Avere delle temperature così basse sarà unico, vedremo quanto sarà facile scaldare le gomme”.