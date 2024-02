Alonso tuona contro la Formula 1: “E’ ridicolo avere una sola macchina per tre giorni di test”

E’ su tutte le furie Fernando Alonso, il quale in conferenza stampa non ha lesinato critiche nei confronti della Formula 1 per i pochissimi test a disposizione. Il due volte campione del mondo contesta il giorno e mezzo per ciascun pilota per prepararsi per una stagione intera, e non ha neanche risparmiato risposte piccate nei confronti di Russell che ha cercato invece di smorzare i toni. L’Aston Martin sembra avere qualche difficoltà in più del previsto, ma il discorso dell’iridato spagnolo obiettivamente trova tutti (o quasi) molto d’accordo.

“Complicato capire il tutto con un solo giorno e mezzo di test”

“E’ difficile dirlo, sono solo test e non abbiamo idea di quello che stanno facendo gli altri – ha detto Fernando. Il nostro programma è in costante cambiamento, dipende dal tempo a disposizione: è complicato capire come preparare un campionato del mondo con un giorno e mezzo disponibile per pilota. Come se nel calcio o nel tennis cambiassi palloni e racchette nel corso della stagione ma dessi ai giocatori solo una giornata di allenamento. Siamo nello sport più sofisticato al mondo con milioni di budget a team ogni anno, mi sembra ridicolo.

Poi una vocina: “Abbiamo soltanto 135 milioni all’anno”

“Sì George (Russell) ma tu hai un pilota molto costoso al tuo fianco, quindi per la Mercedes i soldi a disposizione saranno anche di più. Abbiamo tutto il nostro staff pronto per la prossima settimana, non conosco i costi nel dettaglio, ma non capisco quanto possa essere dispendioso portare un’altra vettura qui per i test se tra cinque giorni inizieremo il mondiale con entrambe le macchine, non dobbiamo tornare in Europa. Avere due monoposto per tre o quattro giorni deve essere il minimo per uno sport professionistico e un atleta professionista per competere in un campionato del mondo”.