Formula 1 | Alonso, pessimista o realista? “19 piloti sanno che non vinceranno il mondiale”

E’ in corso la terza e ultima giornata di test in Bahrain prima dell’inizio della stagione. Nella mattinata di oggi, Fernando Alonso ha parlato alla stampa prima di tornare in pista sulla sua Aston Martin per chiudere questa tre giorni, da lui considerata “ridicola” per il poco tempo a disposizione delle squadre e dei piloti per prepararsi a un campionato mondiale di Formula 1. Il due volte iridato spagnolo, intervistato da Sky, crede proprio che Max Verstappen diventerà campione per la quarta volta consecutiva, dicendo come la Red Bull con questa RB20 abbia fatto un lavoro davvero importante.

Aston Martin, Alonso: “Sarà difficile per noi ripetere il 2023”

“Credo che 19 piloti sappiano già che non diventeranno campioni del mondo – ha detto Fernando. Sotto questo punto di vista la Formula 1 è uno sport brutale. Non ho certamente la sfera di cristallo, ma la Red Bull domina e Verstappen è un campione del mondo. Il concetto della monoposto che hanno portato quest’anno è notevole: al momento possiamo solo guardare come lavorano per capire le loro prestazioni. Io mi sento pronto per la sfida, sono contento e bisogna essere positivi: la vettura è migliore rispetto al 2023, siamo cresciuti ma anche gli altri lo hanno fatto. Lo scorso anno siamo stati in grado di superare le nostre aspettative, non credo che succederà la stessa cosa nel 2024, ma ci sono diverse opinioni su chi potrà essere la sorpresa di questa stagione”.