Test Formula 1 | Ferrari, gran lavoro di Sainz sul passo gara in Bahrain

Test F1 – Tantissimo lavoro in casa Ferrari nella seconda giornata di test in Bahrain. La squadra del Cavallino si è concentrata sulla ricerca dell’assetto ideale, un qualcosa di diverso rispetto a quanto visto ieri, quando Leclerc e Sainz hanno più che altro preso confidenza con la SF-24. I due piloti oggi hanno cercato la prestazione quantomeno nella simulazione passo gara, specialmente lo spagnolo a fine giornata, mentre Leclerc è stato interrotto da un danno al fondo causato da un tombino (ma guarda un po’) in mattinata. Carlos ha chiuso in testa con il tempo di 1:29.921 ottenuto però con gomme C4, quelle che non saranno utilizzate nel prossimo di weekend di gara, mentre Charles è lontano si 1.8 secondi, ma con mescola C3 e soprattutto in condizioni di pista decisamente peggiori.

120 giri per la SF-24

Sainz ha completato una distanza intera di gara, girando su tempi molto interessanti specialmente nell’ultimo stint con gomme C1, quelle più dure della gamma Pirelli, non andando mai oltre l’1:35 medio, davvero un gran bell’andare. In totale Carlos ha completato 84 giri per un totale di 454 km. Leclerc, come detto, ha girato molto meno, ma crediamo che nella giornata di domani farà lo stesso lavoro svolto oggi dal compagno di squadra. Per il monegasco solo 36 giri per una distanza complessiva di 189 km. La SF-24 si comporta molto meglio della vettura dell’anno scorso, come ammesso dallo stesso Charles oggi, ma è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni. Possiamo però dire come la monoposto non soffra di degrado gomme, quantomeno questo sembra dalle simulazioni di oggi, adesso bisognerà vedere a parità di condizioni con la Red Bull quanto sia il reale distacco dai campioni del mondo. Ormai manca una settimana e lo scopriremo.

