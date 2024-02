F1 | Test Bahrain : un’ottima Ferrari chiude la seconda giornata

Risultati Test Bahrain Day 2 2024 – Si è conclusa la seconda giornata di test sul circuito del Bahrain. A chiudere davanti a tutti è stata la Ferrari di Carlos Sainz che ha registrato il suo miglior tempo in 1:29.921 mostrando un buon passo gara. In seconda posizione troviamo Sergio Perez che ha lavorato per tutta la giornata dal momento che questa mattina è stato costretto ad attendere ai box il lavoro dei meccanici sulla sua Red Bull. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton,ha ottenuto il terzo tempo, precedendo la McLaren di Lando Norris e la Racing Bulls di Daniel Ricciardo.

Sesto tempo per Charles Leclerc che ha girato questa mattina. Il pilota monegasco, intervistato da Mara Sangiorgio si è detto soddisfatto di quanto fatto finora dalla Ferrari.

Settima posizione per l’Aston Martin di Lance Stroll, seguito dall’Alpine di Esteban Ocon con la Sauber di Valtteri Bottas e la McLaren di Oscar Piastri a chiudere la TOP 10 dei tempi.

Appuntamento a domani con la terza e ultima giornata di test in Bahrain che seguiremo in diretta dalle 8 alle 17.