Mercedes | Caro Wolff, chi al posto di Hamilton nel 2025?

Il mercato piloti non è ancora entrato nel vivo. Sembra che tutti stiano aspettando una mossa da parte di Verstappen, il quale però sembra essere confermato in Red Bull anche per i prossimi anni, nonostante tutti i casini interni al team. Toto Wolff, team principal della Mercedes dovrà decidere chi mettere al posto di Lewis Hamilton nel 2025, prossimo alla Ferrari, e uno dei candidati sembra essere anche Andrea Kimi Antonelli, giovane classe 2006 e quest’anno all’esordio in Formula 2. Nelle prossime settimane, il bolognese inizierà un programma di test con le Frecce d’Argento a Zeltweg.

“Ho molto rispetto per i piloti – ha detto Toto a Sky. Quando dico che voglio tempo per prendere una decisione è la verità. Dobbiamo decidere sul futuro immediato, ossia 2025, ma anche a lungo termine, e per questo c’è il lusso di avere tempo di guardare e decidere. Andrea deve crescere, ma ci sono anche altre opzioni. Guiderà la W12 del 2021 perché vogliamo che salga su una macchina veloce, con un ottimo downforce, così che possa vedere le differenze tra una monoposto forte e una difficile da guidare”.