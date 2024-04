Formula 1 | Mercedes, ottimismo dopo la prima sessione di libere a Suzuka

C’è un cauto ottimismo in casa Mercedes per le prestazioni della W15 nelle prime prove libere del Gran Premio del Giappone, in corso di svolgimento sullo storico tracciato di Suzuka. Vista l’impossibilità di fare delle valutazioni in merito alle PL2, solitamente le più importanti in un weekend di gara ma di fatto annullate per via della pioggia, ci concentriamo sull’unica ora degna di nota, quella della mattina. La casa di Brackley è soddisfatta del comportamento della vettura, pur essendo in condizioni climatiche più fresche del solito, confermando come la monoposto sia abbastanza meteoropatica.

“Abbiamo lavorato molto nell’ultima settimana concentrandoci sul rendere la macchina più coerente – ha detto Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Nelle prime tre gare ci sono state sessioni nelle quali sembriamo forti, ma quando si tratta di qualifiche e gara, non siamo stati all’altezza delle nostre aspettative. E’ troppo presto per dire se abbiamo fatto i progressi che speravamo, ma è incoraggiante che i piloti siano più soddisfatti del feeling con la vettura. I dati suggeriscono anche che siamo riusciti a mettere le gomme in una finestra di lavoro migliore. È stato un peccato per i tifosi che il tempo abbia ridotto il numero di giri nella sessione pomeridiana, ma ci sono molte opportunità per girare domani mattina”.