F1 | Kimi Antonelli, test con la Mercedes a Zeltweg il 16 e 17 aprile

Un inizio di stagione intenso per Andrea Kimi Antonelli, che dopo il debutto in Formula 2 si prepara a salire a bordo di una Formula 1 in occasione di due giornate di test organizzati da Mercedes AMG F1 Team. Sarà il Red Bull Ring il tracciato sul quale esordirà il portacolori di ACI Team Italia il 16 e il 17 aprile prossimi al volante della W12, vettura utilizzata dal team di Brackley nel 2021 e con cui ha conquistato il suo ultimo mondiale riservato ai costruttori. Il 17enne bolognese, dopo i titoli ottenuti in Formula 4 nel 2022 e in Formula Regional European Championship by Alpine nella passata stagione, è approdato nella serie cadetta propedeutica alla F1 saltando il passaggio in Formula 3, sempre al volante della monoposto curata da Prema.

Il giovane avrà quindi modo di avvicinarsi alla categoria regina del motorsport a ruote scoperte approfittando della pausa del campionato di Formula 2, che dopo le tappe in Asia e Australia farà sosta a Imola, scenario del settimo round della stagione 2024 della Formula 1. Kimi Antonelli è anche in lizza per sostituire Lewis Hamilton nel 2025, anche se, va detto, le priorità della Mercedes sembrano essere altre. E’ giusto che faccia il suo percorso tranquillamente senza troppa fretta, il tempo è solo dalla sua parte. Intanto, questo primo assaggio di Formula 1 con la vettura del 2021 vuol dire fare un piccolo, grande, passo in avanti.