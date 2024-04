Ferrari | Vasseur: “Buone sensazioni ma dobbiamo stare calmi!”

Nella seconda sessione di libere del Gran Premio del Giappone, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il terzo e il settimo tempo, ma si è trattato di riscontri non significativi. A condizionare l’ora del pomeriggio è stata la pioggia, caduta intermittentemente per tutto il turno rendendo il tracciato troppo poco bagnato per montare le Intermedie ma troppo umido per le coperture slick. I due piloti Ferrari, al pari degli altri, hanno atteso che l’asfalto fosse quasi asciutto negli ultimi due minuti per andare in pista, soprattutto per provare la partenza dalla griglia con gomme Soft. Leclerc (4 giri) ha fatto segnare il terzo tempo in 1:38.760, a quattro secondi da Oscar Piastri, unico a stare in pista più degli altri con mescola Soft. Sainz ha invece fermato i cronometri a 1:52.579 senza di fatto mai spingere ma per andare a provare la partenza dalla griglia percorrendo tre giri.

“Le sensazioni nelle Libere 1 erano buone – ha ammesso Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Nelle simulazioni delle qualifiche siamo andati abbastanza bene, in quelle della gara siamo stati costanti, ma dobbiamo mantenere la calma. Probabilmente domani le PL3 saranno le solite PL2 con la simulazione gara per tutti e avremo un quadro più chiaro. Rimangono tutti i punti interrogativi: è una fase iniziale e non è un weekend facile. La strada sarà lunga, però finora il passo era buono. Dobbiamo mantenere lo stesso approccio per domani. La cosa più importante sono le sensazioni dei piloti sulla vettura e sul bilanciamento, che erano buone”.