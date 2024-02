Test F1 | Red Bull, Verstappen riprende da dove aveva lasciato

Test F1 – Max Verstappen ha ricominciato proprio da dove aveva terminato qualche mese fa ad Abu Dhabi, ossia in testa alla classifica. Il pilota della Red Bull, con 142 giri completati e il miglior tempo di giornata, ha rifilato otto e nove decimi a Norris e Sainz. La sensazione è che la RB20 sia già più o meno a posto, nonostante i tanti cambiamenti effettuati sul telaio della nuova creatura di Adrian Newey, anche se, come dice giustamente Toto Wolff, team principal della Mercedes, è quello che non si vede a fare la differenza, ossia il lavoro svolto sul fondo.

La RB20 risponde bene

“È bello tornare di nuovo su una monoposto di Formula 1 e oggi mi sono divertito in pista – ha detto Max. Abbiamo percorso molti giri e provato parecchie cose con la nuova vettura, il che era importante, e sono molto soddisfatto nel complesso di come sia andata. Dopo la pausa invernale i primi giri ti sorprendono sempre un po’, ma poi ti riprendi e abitui molto velocemente. Nel complesso, la macchina risponde bene, e considerando che sono solo test, abbiamo avuto una bella giornata. Adesso ci concentriamo sulla giornata di domani, stiamo parlando con i nostri ingegneri di quali saranno i piani, ma sono impaziente di salire in macchina nel pomeriggio”.