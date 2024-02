Test F1 | Ferrari, la prima giornata in Bahrain nel dettaglio

La stagione 2024 della Ferrari è ufficialmente iniziata con la prima delle tre giornate di test pre-stagionali in programma al Bahrain International Circuit di Sakhir. Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono alternati al volante della SF-24 che ha coperto in tutto 133 giri, pari a 719,8 chilometri.

Programma completato

Nella prima giornata i piloti hanno condotto un programma fondamentalmente identico, girando con differenti carichi di carburante e impiegando gomme di mescola C2 e C3. Come di consueto nella prima giornata la squadra si è concentrata su alcuni aspetti fondamentali: sono state effettuate delle misurazioni attraverso i rake, detti anche rastrelli, fissati sulla vettura, si è proceduto alla mappatura aerodinamica della monoposto, ovvero la verifica in pista dei dati raccolti in galleria del vento così come di quelli della modellazione digitale, e si è dato modo a Leclerc e Sainz di prendere confidenza con la SF-24.

Prima Charles, poi Carlos

Appena sul semaforo della pitlane di Sakhir è scattato il verde, Charles è sceso in pista per il primo dei suoi 64 giri (pari a 346,3 km), iniziando con mescola C2 e passando poi alla più morbida C3 con la quale ha ottenuto il più veloce dei suoi passaggi in 1:33.247. Nel primo pomeriggio i meccanici della Scuderia hanno cambiato la configurazione della monoposto adattandola alle misure di Carlos. Lo spagnolo ha percorso a propria volta 69 giri (pari a 373,4 km) fermando i cronometri a 1:32.584 con mescola C3. Domani, nella seconda giornata di test sarà di nuovo Leclerc a cominciare i lavori lasciando il volante a Sainz nel pomeriggio.