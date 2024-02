Formula 1 | Sainz era convinto di rinnovare con la Ferrari

Test F1 – Nel pomeriggio di oggi Carlos Sainz è sceso in pista con la sua Ferrari SF-24 nei test in Bahrain. Dopo la pausa pranzo lo spagnolo ha quindi preso possesso della vettura dalle mani di Charles Leclerc, e si è classificato al terzo posto complessivo di giornata, a 1.2 secondi da Verstappen e con il tempo di 1:32.584, completando 69 giri per un totale di 373 km. Prima di questo però è stato protagonista in conferenza stampa, nella quale si è parlato ovviamente del suo futuro e dello stato d’animo che al momento lo circonda. Carlos non si è sottratto a quelle che potevano essere domande anche scomode, ma più che scontate visto il grande movimento di mercato che lo ha di fatto coinvolto con l’arrivo di Lewis Hamilton nel 2025.

“Voglio fare il miglior lavoro possibile”

“Emotivamente non so dirti come mi sento – ha detto lo spagnolo. Abbiamo ancora 24 gare da fare insieme, ma sicuramente sarò emozionato nell’ultima parte dell’anno, soprattutto perché mi lascerò alle spalle un grande gruppo di persone e con le quali ho lavorato bene, ho incontrato gente fantastica in Ferrari, e poi i tifosi di tutto il mondo mi hanno fatto sentire a casa sin dall’inizio, ma la parte emozionale lasciamola per la fine della stagione, adesso testa bassa e cerchiamo di fare il miglior lavoro possibile. So che Fred e tutti gli altri mi supporteranno, saremo in lotta e cercheremo di raggiungere un grande risultato spingendo al massimo”.

Sainz: “La situazione è cambiata molto velocemente”

“Sul futuro ho tante opportunità, e in realtà è stato già deciso prima dell’inizio del campionato, visto che non sarò in Ferrari l’anno prossimo ed è un qualcosa di inatteso, visto che pensavo di rinnovare e tutto sembrava andare per quella direzione, poi però è andata come tutti sapete. Ovviamente la situazione è cambiata totalmente rispetto a quello che pensavo a ottobre e novembre dell’anno scorso. Al momento sono libero per il 2025 e ancora non so dove andrò a finire, devo prendere del tempo per me per decidere la miglior destinazione possibile per i prossimi anni, vedremo chi mi darà l’opportunità di scegliere un progetto vincente in Formula 1”.