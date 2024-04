Formula 1 | Sainz parla del suo futuro: “E’ il momento di dare un’accelerata”

La vittoria di Melbourne ha dato nuova linfa agli scenari che vedono coinvolto Carlos Sainz in Formula 1. Lo spagnolo, si sa da alcuni mesi, non correrà più per la Ferrari, la quale ha scelto Lewis Hamilton per il futuro, ma dopo il successo ottenuto in Australia si sono sprecate le voci che vogliono il madrileno in un top team l’anno prossimo. L’opzione Audi, in arrivo nel 2026, sembra tramontare ogni giorno di più, anche perché questo vorrebbe dire fare un anno in Sauber, e al momento non ci sembra possibile. Red Bull, Mercedes e Aston Martin sono di fatto le tre candidate principali per assicurarsi Carlos nel 2025, e lo stesso Matador ha fatto intendere come sia arrivato il momento di dare una spinta a queste trattative, magari mettendo sotto pressione uno o più team.

“Ovviamente sto parlando con alcuni team – ha detto Sainz in conferenza stampa a Suzuka. Non avendo un lavoro per l’anno prossimo, devo necessariamente muovermi assieme al mio entourage. Bisogna entrare nel dettaglio della questione e vedere le opzioni più realistiche e quali siano le migliori per me e il mio futuro, ma non ho notizie ad oggi, niente da annunciare. Vorrei però dire come sia il momento di accelerare un po’ il tutto, sperando di risolvere la questione il più presto possibile”.