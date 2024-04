F1 | Aston Martin, Alonso: “Mi sarebbe piaciuto essere primo almeno per un giro”

Shanghai – Fernando Alonso conquista la settima posizione nel Gran Premio della Cina, ma cosa è successo in questi 56 giri! Lo spagnolo comincia la sua gara dalla terza casella e alla partenza riesce a prendere la seconda posizione su Perez; lentamente, la sua Aston Martin perde terreno e alla prima sosta rientra in decima posizione. Alla Safety Car Alonso monta gomma soft, con cui manterrà la quinta posizione fino alla terza ed ultima sosta: a dodici giri dalla bandiera a scacchi Fernando rientra ai box per montare un set di medie nuove, rientrando in dodicesima posizione. Da li inizia la sua rimonta: sorpassa Albon, Ocon, Hulkenberg; con un traverso nella ghiaia tiene la vettura ed infila anche la Mercedes di Hamilton e la McLaren di Piastri. L’altra Mercedes, quella di Russell, è a dieci secondi di distanza, ma il tempo stringe e Fernando si accontenta della settima posizione e del punto addizionale per il giro veloce in gara. Risultato che potrebbe essere deludente, data la posizione di partenza, ma l’Aston Martin si sta rivelando più una vettura da qualifica che da gara: il due volte campione del mondo salva il salvabile, entusiasmando i tifosi nell’ultima parte di gara.

Alonso: “Mi sarebbe piaciuto essere leader almeno per un giro”

“Non avevamo il passo oggi, è stata una gara complicata ed è successo di tutto. A parte questo, conquistare punti era fondamentale e in più ci siamo portati a casa il punto addizionale per il giro veloce. Alla partenza mi sono messo in seconda posizione e per un momento ho pensato che sarebbe stato bello guidare la gara per almeno un giro, ma non ci siamo riusciti – ha raccontato Alonso – alla Safety Car abbiamo leggermente cambiato la strategia, non avevamo più gomme hard a disposizione ed è per questo che abbiamo montato la soft. Tutto sommato è stata una bella gara, ma dobbiamo ancora lavorare per migliorare la velocità sulla lunga distanza e portarci agli stessi livelli della qualifica”.