F1 | Sargeant a Suzuka con il telaio distrutto da Albon a Melbourne

Continua il periodo difficile di Logan Sargeant. Dopo essere stato messo in panchina dalla Williams a Melbourne per colpa, di fatto, di Albon, il quale ha distrutto il suo telaio durante le libere e poi è salito sulla vettura del compagno di squadra per il resto del weekend, il pilota americano correrà con lo chassis del thailandese riparato a Grove proprio dopo l’incidente dell’Albert Park. Tutto questo ufficialmente per non dare ai meccanici ulteriore lavoro supplementare, e anche perché il telaio di riserva non arriverà prima del Gran Premio di Miami. Quindi, sia per Suzuka che per Shanghai, la Williams non avrà ancora un muletto in caso di grave incidente.

“Sì, correrò col telaio riparato – ha ammesso Sargeant. Questo perché rimettere a posto le vetture sarebbe davvero eccessivo per i meccanici, ma la riparazione comunque è andata meglio del previsto. Pesa circa 100 grammi in più del mio, quindi non è un dato significativo. Su quanto accaduto a Melbourne, penso che si debba sempre fare la cosa giusta per la squadra. Naturalmente, come pilota, voglio guidare, ma so che tutti stanno lavorando duramente. Non biasimo nessuno, tutti fanno del loro meglio e io commetto anche errori, così come la squadra, ma andiamo avanti. Cerco di sentirmi meglio psicologicamente, e dopo una settimana di stop vedi tutto con una prospettiva diversa. L’inizio della mia stagione è stato buono, ma ancora non si è visto in qualifica, e credo che in Australia avrei potuto dimostrare qualcosa. Sono vicino a ciò di cui ho bisogno”.