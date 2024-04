F1 | Clamoroso: Adrian Newey prossimo a lasciare la Red Bull. Ferrari in pole?

Dalla Germania arriva un’indiscrezione clamorosa e che potrebbe scuotere le prossime ore in Formula 1. Stando ad Auto Motor und Sport, Adrian Newey sarebbe prossimo a lasciare la Red Bull. Il genio britannico, stufo delle lotte interne all’interno della squadra di Milton Keynes e che hanno interessato la primissima parte della stagione, vorrebbe svincolarsi entro la fine di questo di campionato così per avere il tempo utile per concentrarsi sulle nuove monoposto che avremo in griglia dal 2026, e lo farà con una nuova scuderia. Secondo i tedeschi, la Ferrari sembra essere in pole position per l’acquisizione del progettista 65enne, in Red Bull dal 2006.

Il contratto di Newey con la Red Bull scade al termine del 2025, ma starebbe spingendo per liberarsi un anno prima. Alla finestra ci sono ovviamente anche Aston Martin e Mercedes, ma sembra che la Scuderia di Maranello, così come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane possa essere in pole position per accaparrarsi il genio inglese, e l’arrivo di Lewis Hamilton annunciato lo scorso febbraio ed efficace all’inizio della prossima stagione potrebbe aver messo un punto fondamentale sulla vicenda. Ovviamente vi terremo aggiornati.