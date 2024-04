Formula 1 | Ferrari, statistiche in Giappone: Schumacher indimenticabile nel 2000

La Ferrari ha portato a casa una straordinaria doppietta nel Gran Premio d’Australia, aumentando quindi le sue percentuali nelle statistiche che riguardano la propria era gloriosa in Formula 1: su 1.077 gare disputate in 75 anni di storia, le vittorie salgono a 244, con 811 podi. Adesso si va in Giappone, paese che in realtà non ha regalato tantissime gioie alla Scuderia di Maranello, vincente soltanto sette volte su 37 gare disputate. Quella davvero indimenticabile, ovviamente, resta la corsa disputata l’8 ottobre 2000, con Michael Schumacher vincitore davanti a Mika Hakkinen e per la prima volta campione del mondo con la Ferrari, la quale non vinceva un titolo piloti dal 1979 con Jody Scheckter, nell’Alba Rossa che tutti noi ricorderemo per sempre. Il Cavallino Rampante non vince a Suzuka, sede del Gran Premio del Giappone dal 1987 (eccezion fatta per le edizioni 1976, 1977, 2007 e 2008, svoltesi al Fuji) dal lontano 2004, sempre con il Kaiser, già sette volte iridato da quella estate, al suo ultimo acuto in terra nipponica. Come sempre, la Scuderia ci fornisce numeri e curiosità in merito al prossimo appuntamento del mondiale.

Michael Schumacher a bordo della Ferrari F1-2000 durante il Gran Premio del Giappone

0. I Gran Premi del Giappone disputati in aprile nella storia della Formula 1. Le 37 gare corse fin qui sono andate in scena principalmente in ottobre (31 volte), anche se in tre occasioni si è gareggiato in settembre e in altre tre in novembre. Eppure il Mondiale ha fatto tappa nel Paese del Sol Levante in aprile: accadde nel 1994 quando sul piccolo e remoto tracciato di Aida, ora noto come Okayama, si disputò il Gran Premio del Pacifico, vinto da Michael Schumacher con la Benetton.

3. Le configurazioni disponibili del Suzuka Circuit. Oltre alla versione sulla quale si gareggia, lunga 5.807 metri, sono disponibili il West Circuit, lungo 3.466 metri e l’East Circuit, da 2.243 metri. Le due configurazioni vengono di solito impiegate da categorie nazionali o Gran Turismo.

6. I differenti tipi di sushi – uno dei cibi più rinomati del Giappone – secondo la tradizione. Partiamo dal sashimi, per creare il quale il pesce crudo viene tagliato a fette lunghe e rettangolari e servito così com’è. Ogni fetta è detta hira-zukuri. Si mangia accompagnato da wasabi, salsa di soia e zenzero marinato. C’è poi il nigiri, che prevede l’impiego di riso condito con aceto modellato in blocchetti sui quali vengono poi adagiati fette di pesci o piccoli pesci e crostacei interi. Il chirashi, parola che significa “sparso”, prevede un piatto di riso con pezzi di pesce crudo e una varietà di altri elementi tra cui talvolta c’è anche la frutta. Molto noto, il maki è un sushi che viene arrotolato in un’alga nori e poi tagliato a pezzetti. Si ottiene così un rotolo di riso con nel cuore l’ingrediente principale che non necessariamente è pesce: non sono rari i maki di frutta e verdura. L’uramaki è abbastanza simile al maki, con l’eccezione che il riso viene posto all’esterno dell’alga nori invece che all’interno. Infine ci sono i temaki che sono sempre a base di riso e pesce ma più grandi, a forma di cono e accompagnati da verdure.

226. Le varietà di ciliegio (in giapponese sakura) che si possono trovare in Giappone, la stragrande maggioranza dei quali fiorisce proprio nel mese di aprile, rendendo certe zone del Paese dei paesaggi da favola. La varietà più popolare è lo Somei Yoshino, con i suoi fiori di colore bianco quasi puro e tratti di rosa pallido soprattutto in prossimità del gambo: fioriscono e sfioriscono solitamente in una settimana, prima che spuntino le foglie, così che per quel breve periodo gli alberi appaiono quasi totalmente bianchi da cima a fondo. La varietà prende il nome dal villaggio di Somei (ora parte del quartiere di Toshima a Tokyo). Il sakura invernale o fuyuzakura comincia invece a fiorire in autunno per poi continuare, seppur sporadicamente, per tutto l’inverno. Altre varietà comprendono la yaezakura e la shidarezakura. La yaezakura presenta grandi fiori, di spessore e con ricchi petali rosa, mentre la shidarezakura si caratterizza per i rami, che cadono come quelli di un salice piangente, andando a creare splendide cascate di fiori rosa.

197.000. Gli abitanti di Suzuka, la terza città per grandezza della prefettura di Mie, all’interno della regione del Kansai, sull’isola di Honshu. La città è prettamente industriale e si posiziona per popolazione solamente dietro a Yokkaichi, il centro più importante dal punto vista commerciale (306.000 abitanti), e a Tsu, il capoluogo dove hanno sede gli organismi governativi di zona (279.000 abitanti).

STATISTICHE FERRARI NEL GP DEL GIAPPONE

GP disputati: 37

Debutto: 1976 (C. Regazzoni 5°; N. Lauda rit.)

Vittorie: 7 (18,92%)

Pole position: 10 (27,03%)

Giri più veloci: 7 (18,92%)

Podi totali: 24 (21,62%)

STATISTICHE FERRARI IN FORMULA 1

GP disputati: 1077

Stagioni in F1: 75

Debutto: Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit)

Vittorie: 244 (22,65%)

Pole position: 248 (23,03%)

Giri più veloci: 261 (24,23%)

Podi totali: 811 (25,10%)