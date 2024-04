Aston Martin | GP Cina, Stroll tampona Ricciardo: “Ma non è colpa mia”

Shanghai – Lance Stroll si rivela essere uno dei grandi protagonisti del Gran Premio della Cina, ma non per lodevoli meriti. Il canadese, undicesimo alla partenza, ha gravitato in zona punti nella prima parte di gara, fino alla prima Safety Car causata dal ritiro di Valtteri Bottas. La gara sta per ripartire, il leader Verstappen da lo strappo per tornare a correre, ma all’ultimo tornante Stroll tampona in pieno la Racing Bulls di Ricciardo, come se la vettura non fosse affatto davanti a lui. Diffusore rotto per l’australiano, costretto al ritiro, mentre il canadese si aggiudica una penalità di 10s. L’Aston Martin lo richiama ai box per scontare la penalità, e alla fine Lance riesce ad ingaggiare una lotta con Kevin Magnussen e a risalire fino alla quindicesima posizione.

“Potevamo conquistare un buon risultato oggi. Le soft hanno lavorato bene alla partenza e ho fatto dei sorpassi cruciali per arrivare in zona punti. Siamo rientrati ai box durante la VSC e credo che la nona posizione fosse alla nostra portata. Poi, quando la Safety Car è rientrata, c’è stara una reazione a catena con tutte le vetture che rallentavano. Non ho avuto abbastanza tempo per reagire ed evitare il contatto con Daniel. E’ frustrante, perché mi sono beccato una penalità, ma l’incidente è stato causato da qualcuno davanti che ha frenato improvvisamente – alludendo forse all’altra Aston Martin, quella del compagno di squadra – dopo il cambio dell’ala anteriore eravamo ultimi, la nostra gara era finita. E’ un peccato, ma ci riproveremo alla prossima Sprint a Miami“.