F1 | Tom Coronel: “Newey? La Red Bull è concentrata sulla figura di Pierre Waché”

Il caso che vede coinvolto Adrian Newey, oramai prossimo all’addio in Red Bull ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il genio inglese sta per concludere un rapporto quasi ventennale con la squadra di Milton Keynes, ed è pronto ad abbracciare una nuova sfida professionale. Ferrari e Aston Martin si stanno muovendo per accaparrarsi il britannico, così da dare una svolta alle prestazioni in pista, ma se per quanto riguarda il team di Silverstone il matrimonio sembra piuttosto lontano, a Maranello ci sono tutte le intenzioni per far sì che questo matrimonio, finalmente, possa verificarsi. Tom Coronel, pilota olandese conosciuto ai più per le sue gesta nella Dakar, ha parlato dell’argomento al podcast di RacingNewe365, affermando come la Red Bull sia ormai concentrata su Waché, e di come Newey, probabilmente, debba dedicarsi ad altro che non sia la Formula 1 una volta chiusa la sua esperienza con la squadra anglo/austriaca.

“Per il momento la Red Bull è ancora la macchina più veloce – ha detto Coronel. Verstappen lavora con Waché, è l’uomo sul quale la squadra si sta attualmente concentrando, non è più Newey al centro del progetto. Max sta parlando costantemente con Pierre, penso per Adrian sia arrivato il momento di voltare pagina, ma non credo debba andare in un’altra squadra di Formula 1: a 65 anni magari vorrebbe fare altro nella vita. Sì, puoi avere altri 100 milioni sul conto, e poi? Lavorerebbe fino ai 70 anni, non gli importa nulla dei soldi, avere quei 100 in più per lui non farà alcuna differenza”.