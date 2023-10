Mercedes | Hamilton si prende tutta la colpa dell’incidente con Russell

La gara di Hamilton in Qatar è durata una manciata di metri. Il campione inglese è infatti stato costretto al ritiro dopo un incidente con il compagno di squadra George Russell, privando la Mercedes, probabilmente, di una ghiotta chance di vittoria. Il passo gara dimostrato e l’obbligo di tre pit-stop, infatti, avrebbe permesso ai due piloti britannici di giocarsela con Verstappen, ma il sette volte iridato ha evidentemente esagerato in partenza, conscio del fatto che le soft montate sulla sua vettura gli avrebbero sì concesso uno spunto migliore, poi però lo avrebbero abbandonato molto prima del dovuto. Per questo motivo la fretta lo ha tradito, ed è andato a contatto con Russell, ritirandosi dopo nemmeno una curva.

“E’ difficile dire di chi sia la responsabilità – commenta Hamilton a caldo. Sono contento di prendermela io essendo il più anziano dei due. Credo che George non avesse spazio in quel frangente, a quel punto cercavo di passarli entrambi, è stata una situazione sfortunata. Io avevo la gomma peggiore di tutti coloro che mi stavano vicini, quindi dovevo per forza di cose cercare di andare il più avanti possibile, però ho corso un grosso rischio e sono stato penalizzato abbondantemente”.

Poco più tardi, Hamilton scrive così sui propri canali social: “Ho visto il replay, la colpa è al 100% mia. Mi scuso con George e il team”.