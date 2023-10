Formula 1 | Ferrari, il rammarico di Sainz per la mancata partecipazione al GP del Qatar

Incredibile quanto accaduto a Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari non ha preso parte al Gran Premio del Qatar di oggi per una fuga di benzina sulla sua SF-23 una volta che i meccanici hanno inserito il carburante poco prima dell’accensione della vettura. Un guaio che non ha permesso allo spagnolo di gareggiare, anche perché per sostituire la power unit ci sarebbe voluto molto più tempo rispetto all’orario di partenza. Per chi si chiede come mai non è stata messa prima la benzina nel serbatoio, rispondiamo che la FIA non permette di farlo prima di un certo orario.

“Sicuramente i passaggi sui cordoli hanno influenzato il problema avuto oggi – ha ammesso Sainz prima della gara. Però, fino a quando non faremo un’analisi completa della situazione, non sapremo la reale causa di questa perdita, è troppo presto per dirlo con certezza. Il motorsport a volte è così, dobbiamo concentrarci sulla prossima gara. Era praticamente impossibile prendere parte al Gran Premio, non c’erano i tempi per sostituire la power unit, il problema era troppo grosso per essere risolto in così poco tempo”.