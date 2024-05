F1 | Ferrari, Sainz: “Sapevo che con una buona qualifica potevo essere in top 3”

Il terzo posto ottenuto questa sera da Carlos Sainz completa un’ottima qualifica Ferrari in vista del Gran Premio di Miami. La scuderia del Cavallino, grazie anche al secondo tempo ottenuto da Charles Leclerc, ha la possibilità di andare all’attacco con due punte nei confronti della Red Bull di Max Verstappen che scatterà dalla pole position. Per lo spagnolo quello odierno è un ottimo piazzamento che permetterà al 55 di partire dal lato pulito dove le qualifiche della Sprint Race che lo avevano visto non andare oltre la P5.

“Onestamente è stato un peccato, perché non sono riuscito a superare Ricciardo questa mattina ma sapevo che il passo c’era – ha dichiarato Sainz al termine delle qualifiche, discutendo della Sprint – Sapevo che con una buona qualifica potevo arrivare tra i primi tre. Siamo riusciti a fare dei giri puliti, anche se qui è molto complicato con le soft nuove riscaldarle ad ogni giro. È un’avventura, non sai mai come tirerà il vento e tenendo conto di tutte queste cose il giro è stato buono”.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Quando finisci il giro pensi che avresti potuto andare più forte, ma qui è quasi impossibile riuscire ad essere perfetti perché c’è sempre un punto dove scivoli, dove surriscaldi le gomme e dove il vento ti colpisce in modo diverso ed inizi a faticare. È una pista molto difficile dove guidare, penso che partire terzi dal lato pulito possa essere positivo per domani”.