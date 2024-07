Mercedes | Hamilton: “Giornata difficile, la macchina non andava”

Venerdì abbastanza complicato in casa Mercedes. Hamilton ha chiuso la sua giornata di prove a Spa in decima posizione, con una W15 che difficilmente è riuscita ad adattarsi al bellissimo e storico tracciato delle Ardenne. Il sette volte campione del mondo sa perfettamente che ci sarà da lavorare prima delle qualifiche di domani, che potrebbero anche ospitare degli scrosci di pioggia, tutt’altro che inusuali da queste parti, e quindi cambiare le carte in tavola. La sfida con la Ferrari sembra comunque molto aperta, visto che la SF-24 è sembrata meno in difficoltà del previsto, e vista la Red Bull azzoppata da penalità e prestazioni non all’altezza di Perez, ci si gioca anche il podio in questo weekend.

“Oggi non è stata la nostra giornata migliore, perché la macchina non andava particolarmente forte – ha ammesso Hamilton. Le PL1 non sono andate benissimo, quindi ci siamo messi a lavorare, modificando alcune cose per la seconda sessione. Inizialmente hanno migliorato l’equilibrio, ma una volta montate le gomme soft abbiamo faticato di più. La vettura andava certamente meglio, ma anche gli altri hanno fatto un passo avanti. Ora c’è un po’ di tempo per trovare ritmo durante la notte, cercheremo di farlo. Domani potrebbe esserci un po’ di pioggia, quindi c’è il rischio che tutto venga stravolto. Se dovesse piovere, probabilmente si apriranno un po’ di opportunità e speriamo di poterne trarre vantaggio”.