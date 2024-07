Mercedes | Libere Belgio, Russell sesto: “Speriamo di recuperare”

Una prima giornata di prove libere abbastanza impegnativa per la Mercedes. George Russell in particolare, sesto oggi, è stato il pilota più veloce delle Frecce d’Argento, ma la W15 sembra faticare e non poco coi saltellamenti, siano essi dovuto al bouncing o al porpoising, alla fine il risultato è lo stesso. La monoposto costruita a Brackley dunque si gioca il ruolo di terza forza con la Ferrari, ma al momento la Scuderia di Maranello sembra essere un attimino più avanti, e la sensazione è che in questo weekend sarà ancora più importante avere la meglio, visto le difficoltà di Perez e la penalità di Verstappen, che di fatto mette al momento la Red Bull nelle condizioni di inseguire.

“L’asfalto rifatto ha reso la pista di Spa particolarmente veloce quest’anno – ha ammesso Russell. Abbiamo del lavoro da fare durante la notte per trovare un po’ di tempo sul giro. Le McLaren e la Red Bull di Max Verstappen sembravano essere un passo avanti a noi, quindi dobbiamo analizzare i dati e impegnarci nel simulatore a Brackley per scoprire, si spera, come guadagnare qualcosa così da avvicinarci a loro. Sono sicuro che possiamo farcela. Domani sarà sicuramente una giornata molto diversa: le previsioni danno anche pioggia, quindi questo aggiungerà un altro fattore. Abbiamo avuto spesso dei venerdì buoni con gli altri in grado di recuperare al sabato, stavolta speriamo di essere noi quelli in grado di rimontare”.