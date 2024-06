McLaren | Piastri solo settimo in Spagna: “Un weekend molto difficile”

L’ottima competitività della McLaren, vettura che secondo molti, Verstappen compreso, sembra essere la più veloce al momento non sembra calzare a pennello a Oscar Piastri, settimo in Spagna e ancora non perfettamente a suo agio con la MCL38. Il giovane talento australiano sta faticando e non poco a trovare il giusto ritmo con la monoposto, e dopo la tremenda Q3 di sabato e che lo ha relegato in quinta fila, la rimonta in gara è stata più che parziale. Bisogna resettare il tutto e pensare al prossimo appuntamento di Zeltweg, laddove la McLaren iniziò il suo percorso di recupero lo scorso anno.

“La settima posizione è la fine di un weekend molto difficile – ha ammesso Piastri. Penso che la gara sia stata nel complesso positiva, ma ho vissuto un paio di giorni molto impegnativi in Spagna. Le qualifiche sono la frustrazione più grande, e hanno reso le cose molto complicate in vista della gara. Penso che abbiamo fatto alcune cose buone per quanto concerne la strategia, cercando di rimontare, ma alla fine non avevo il ritmo giusto. Ci riproverò la prossima settimana in Austria”.