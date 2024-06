F1 | Wolff analizza i miglioramenti Mercedes degli ultimi GP

Se più indizi fanno una prova, allora è proprio vero che Mercedes è tornata regolarmente a giocarsi le posizioni nobili della classifica da qualche gara a questa parte. La scuderia della Stella, che ha patito e non poco la nuova era dei regolamenti ad effetto suolo, pare aver trovato la via maestra per uscire dalla crisi nella quale era entrata negli ultimi anni.

Discutendo dei miglioramenti che hanno consentito alla W15 di tornare ad occupare le posizioni più importanti, Toto Wolff ha ammesso come piccoli passi in avanti (o come direbbero gli inglese, step by step) abbiano permesso alla squadra di ritrovare quelle prestazioni che sembravano oramai perse.

“Da Imola abbiamo apportato aggiornamenti ad ogni singola gara, sempre più piccoli – ha dichiarato Wolff, intervistato durante la press conference dei team di Barcellona – Quindi ci sono cose visibili che attirano il chiacchiericcio della gente e altre invece che non lo sono. Erano aerodinamico ed era meccanico”.

Il team principal della Stella ha poi aggiunto: “E direi che dal punto di vista meccanico abbiamo visto che la vettura si comporta molto bene su dossi e cordoli. La percorrenza è molto fluida. E direi che tutti questi guadagni marginali hanno contribuito a migliorare i tempi sul giro”.