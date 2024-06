F1 | Sauber, Alunni Bravi indica la principale criticità della C44

Alessandro Alunni Bravi ha indicato il principale punto debole delle vettura svizzera in questa prima metà di stagione 2024. Per il team principal della Sauber, che dal 2026 lavorerà in sinergia con Audi in concomitanza con l’introduzione dei nuovi regolamenti sulle power unit, la principale nota dolente della monoposto è rappresentata dal giro singolo che impedisce poi di ottenere risultati in gara. Al tempo Alunni Bravi ha specificato come i miglioramenti apportati dalle squadre che lottano con Sauber abbiano messo in Hinwil in posizione di debolezza.

“Penso che si possa dire che le performance non ci sono, quindi non c’è nulla da nascondere – ha dichiarato Alunni Bravi, intervistato durante la press conference dei team a Barcellona – All’inizio dell’anno avevamo avuto delle prestazioni abbastanza buone rispetto ai nostri principali rivali, ma non le abbiamo tradotte in risultati nonostante tutti i problemi di affidabilità che sono stati abbastanza evidenti”.

Il team principal della squadra di Hinwil, completando il proprio discorso, ha aggiunto: “Ora gli altri team hanno fatto un passo in avanti con gli ultimi aggiornamenti, soprattutto Racing Bulls, anche Alpine, e dobbiamo recuperare il gap. Abbiamo risolto i problemi di affidabilità, soprattutto il pit-stop, ma nei giri singoli in qualifica non siamo dove dovremmo essere se vogliamo lottare per i punti”.