F1 | GP Barcellona, Red Bull a punti ma il gap è ancora importante

Il Gran Premio di Barcellona, ha offerto una corsa intensa e ricca di episodi, caratterizzata da strategie differenziate, continui cambi di ritmo e diversi colpi di scena soprattutto nella parte finale. Nel corso della gara, Max Verstappen, quarto al traguardo, ha costruito una prestazione solida che lo ha portato a risalire fino alla quarta posizione finale, conquistando punti importanti grazie a una gestione efficace delle gomme e a un buon ritmo nelle fasi centrali. Più altalenante ma altrettanto combattiva la gara di Isack Hadjar, sesto, che dopo una partenza difficile dal fondo ha recuperato numerose posizioni fino a chiudere in sesta posizione, completando una rimonta notevole.

Max Verstappen: “Facciamo più fatica sui tracciati come questo”

“Semplicemente non avevamo il ritmo per stare dietro alle monoposto davanti. Ho praticamente corso la mia gara, dato che eravamo un po’ più lenti rispetto ai piloti che hanno finito davanti a me. Come team abbiamo fatto tutto correttamente, era la strategia giusta, quindi con le gomme abbiamo preso la decisione giusta. Semplicemente eravamo troppo lenti rispetto alle vetture davanti con ogni mescola, purtroppo. Abbiamo dato il massimo e messo tutto in pista, ma alla fine l’intero weekend è stato un po’ difficile per noi. Facciamo più fatica su questi tracciati ad alta energia e con forte degrado, e dobbiamo lavorare su questi aspetti e cercare di trovare più prestazione nelle prossime gare” Isack Hadjar: “Abbiamo fatto meglio di quanto ci aspettassimo” “Ho avuto la sensazione di avere un buon ritmo questo weekend una volta arrivati alle qualifiche e alla gara, ma ho fatto un disastro alla partenza con tantissimo pattinamento delle gomme, quindi è un aspetto su cui voglio davvero concentrarmi prima del Red Bull Ring. Avremmo potuto lottare con Oscar Piastri se avessimo avuto una buona partenza, quindi è un po’ un peccato. Penso che abbiamo fatto molto meglio di quanto ci aspettassimo questo weekend, considerando il layout del circuito e le condizioni. L’Austria sarà una pista migliore per noi e ci aspettiamo di avere una macchina più competitiva. Dobbiamo solo lavorare sulle partenze

Laurent Mekies: “Sapevamo che qui sarebbe stata una sfida complessa”

“La gara ha fornito un’immagine piuttosto fedele del nostro livello attuale con questo tipo di pacchetto su una pista come questa. Arrivando al weekend, sapevamo che un circuito come Barcellona, caratterizzato da potenza e curve ad alta velocità, avrebbe rappresentato una sfida leggermente più complessa rispetto ad altri tracciati. Quello che abbiamo visto oggi ha rispecchiato la situazione delle qualifiche: possiamo lottare con gli altri top team, ma non abbiamo il passo per contendere la vittoria. Per farlo, dobbiamo ancora trovare circa quattro o cinque decimi. Detto questo, abbiamo fatto progressi rispetto all’inizio della stagione, anche se, come sempre, gli ultimi decimi saranno i più difficili da recuperare. Tutti a Milton Keynes stanno lavorando intensamente per portare ulteriori sviluppi e ridurre questo gap. Oggi abbiamo raccolto tutti i punti disponibili in base al nostro ritmo: una gara molto solida di Max, che ha gestito bene una strategia diversa e più aggressiva su tre soste rispetto a chi era davanti. Per quanto riguarda Isack, dopo una partenza complicata che lo ha fatto retrocedere di diverse posizioni, è rimasto lucido, ha reagito bene con ottimi sorpassi e un buon passo gara, conquistando punti importanti. È stato positivo vedere tutte le vetture a punti”