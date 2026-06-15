F1 | Ferrari, Vasseur: “Siamo in crescita ma restiamo con i piedi per terra”

Grande soddisfazione in casa Ferrari al termine di un weekend che ha riportato il Cavallino sul gradino più alto del podio. La vittoria conquistata da Lewis Hamilton rappresenta un risultato importante per la Scuderia, frutto del lavoro svolto a Maranello negli ultimi mesi e di una prestazione solida sia in pista che al muretto. Nel commentare il successo, il Team Principal Fred Vasseur, ha sottolineato il valore del risultato per tutta la squadra, evidenziando il percorso di crescita intrapreso e l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Per la Scuderia Ferrari, quello di ieri è il sesto podio nelle prime sette gare della stagione, un’ulteriore conferma dei progressi compiuti dalla squadra e della qualità del lavoro svolto sia in pista sia a Maranello. Un contributo importante è arrivato dagli aggiornamenti aerodinamici introdotti nelle ultime settimane, che hanno permesso alla SF-25 di compiere un ulteriore passo avanti in termini di competitività. Ora la Formula 1 farà una settimana di pausa prima di tornare in pista il 28 giugno per il Gran Premio d’Austria, sul circuito di Spielberg.

Fred Vasseur: “Questo risultato è il modo migliore per ringraziare tutti”

“Questa è una giornata molto positiva per la nostra squadra, per Lewis e per tutte le persone a Maranello che lavorano senza sosta per rendere la vettura sempre più competitiva. Questo risultato è il modo migliore per ringraziare tutti. L’ultimo anno e mezzo è stato difficile, con molti alti e bassi, e la vittoria di oggi ci dà una grande carica. È un modo fantastico per iniziare la parte europea della stagione. Prima di questo weekend avevamo ottenuto due podi consecutivi in Canada e a Monaco, e ora possiamo aggiungere una vittoria, dopo aver dimostrato ieri di avere il passo per lottare anche per la pole position. Fin dal primo giro sapevamo che la gestione degli pneumatici sarebbe stata l’aspetto chiave della gara e, sotto questo profilo, Lewis ha fatto un lavoro eccezionale per tutta la corsa. Ha sempre avuto la situazione sotto controllo, spingendo quando glielo abbiamo chiesto. La nostra strategia è stata aggressiva, ma quando hai il passo per vincere puoi permetterti di esserlo. Charles è stato sfortunato perché è stato costretto al ritiro a pochi giri dal termine, ma sono certo che nelle prossime gare sarà in lotta per le vittorie insieme a Lewis. Tra due settimane saremo in Austria e affronteremo il weekend con lo stesso approccio che abbiamo avuto qui, ricordandoci che due settimane fa non eravamo una squadra senza valore e che oggi non siamo campioni del mondo. Dobbiamo continuare a lavorare con la stessa determinazione e mantenere i piedi per terra”