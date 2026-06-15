F1 | Mercedes, Wolff: “Deludente avere un altro problema di affidabilità”

Il Gran Premio di Barcellona disputato sul circuito del Montmelò si è concluso con un risultato dal sapore agrodolce per Mercedes. Nonostante il team sia riuscito a conquistare un posto sul podio, il bilancio del fine settimana non può essere considerato pienamente positivo. La scuderia di Brackley arrivava all’appuntamento catalano con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati nelle gare precedenti e di inserirsi stabilmente nella lotta per la vittoria, ma la domenica ha evidenziato alcuni limiti che hanno impedito di trasformare il potenziale mostrato in un risultato migliore.

Nel corso della gara, Mercedes ha dovuto fare i conti con una gestione strategica complessa, influenzata dalle mosse degli avversari e da un ritmo che, soprattutto nelle fasi decisive della corsa, non si è rivelato sufficiente per mantenere il controllo della situazione. Le simulazioni effettuate dal muretto continuavano a indicare la strategia a due soste come la più efficace, ma l’evoluzione della gara e il passo particolarmente competitivo dei rivali hanno reso sempre più difficile difendere le posizioni in pista.

A complicare ulteriormente il quadro è arrivato il ritiro di Kimi Antonelli, costretto ad abbandonare la corsa a causa di un problema tecnico che Mercedes dovrà ora analizzare attentamente. Un episodio che ha privato la squadra di punti importanti e che ha riacceso i riflettori sul tema dell’affidabilità, un aspetto sul quale il team non può permettersi passi falsi in una stagione caratterizzata da distacchi estremamente ridotti tra i protagonisti.

Toto Wolff: “Congratulazioni a Lewis. Deludente avere un altro problema di affidabilità”

“Congratulazioni a Lewis. È passato parecchio tempo dalla sua ultima vittoria e ha lavorato incredibilmente duro per tornare sul gradino più alto del podio. Diciamo sempre che, se non possono vincere uno dei nostri due piloti, speriamo che sia lui a riuscirci. Sebbene la Virtual Safety Car lo abbia favorito durante l’ultima sosta ai box, ha disputato una grande gara ed è un vincitore pienamente meritevole. Sono inoltre felice per Fred. Essere Team Principal della Ferrari non è semplice e sono contento per lui anche a livello personale, come amico. È deludente aver subito un altro problema di affidabilità che ci è costato molti punti. Sappiamo che dovremo migliorare sotto questo aspetto se vogliamo lottare per entrambi i Campionati del Mondo. In Canada era stato George a pagarne le conseguenze, oggi invece è toccato a Kimi. Sappiamo bene che per arrivare primi bisogna prima di tutto arrivare al traguardo, e lavoreremo senza sosta per fare in modo di migliorare la nostra affidabilità. La gara avrebbe certamente potuto prendere una piega diversa. Il ritmo di George nel primo stint è stato eccezionale e nessuno tra i piloti alle sue spalle è riuscito ad avvicinarlo. Con la mescola hard, però, non è stato altrettanto veloce e siamo stati costantemente messi sotto pressione sia da Lewis sia da Lando. Abbiamo visto quanto sia competitivo il livello della griglia e sappiamo che questa stagione non sarà semplice. Dovremo raddoppiare i nostri sforzi e tornare più forti in Austria”