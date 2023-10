GP Messico | Cinque piloti sotto investigazione dopo le qualifiche

Le qualifiche del Gran Premio del Messico hanno visto la Ferrari conquistare tutta la prima fila, con Leclerc davanti a Sainz per soli 67 millesimi. Tutto questo però è stato preceduto da una Q1 ricca di investigazioni. In questo momento infatti Verstappen, Alonso, Russell, Hamilton e Sargeant sono stati convocati dai commissari sportivi per i molteplici impeding in pit-lane e violazione del regime di bandiere gialle. I primi tre si sono fermati prima della linea di uscita dei box senza un motivo valido, un po’ come accaduto con il campione olandese a Singapore. In quella occasione il pilota della Red Bull non è stato sanzionato, ma la FIA ha fatto sapere che rivedrà il metodo decisionale su casi simili. In più, Hamilton e Sargeant sono stati investigati per non aver rispettato le bandiere gialle dopo il testacoda di Alonso, in particolare l’americano l’ha sfiorato mentre era fermo contromano. Ne sapremo di più sicuramente nel corso della notte, siamo qui per aggiornarvi.



