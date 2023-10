F1 | GP Messico, Verstappen 3° ma è sotto investigazione

Max Verstappen si è dovuto accontentare della seconda fila nelle qualifiche del Gran Premio del Messico. L’olandese, beffato da entrambe le Ferrari dopo aver condotto la classifica dei tempi nella prima manche e aver ottenuto la P2 nella seconda, ha dunque ottenuto il terzo tempo ma è un risultato sub iudice. Il tre volte campione del mondo è infatti sotto investigazione per l’impeding creato in pit lane nei minuti conclusivi della Q1. Una situazione che potrebbe costare una penalità all’alfiere della Red Bull.

“È stato difficile poter ottenere un giro ottimale, soprattutto per l’altitudine – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche – Quando cerchi di spingere un po’ di più la macchina non risponde bene. Penso che nel Q3, soprattutto l’ultimo settore, sono riuscito a capire come affrontarlo, anche se ho fatto più fatica rispetto a quanto pensassi. Siamo tutti molto vicini, la gara è lunga”.

Verstappen ha poi concluso: “Mi sarebbe piaciuto partire in pole, ma sono comunque in una buona posizione. Vedremo domani come andrà”