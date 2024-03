F1 | Ralf Schumacher: “Horner vuole Alonso”

Il Gran Premio d’Australia ha visto la prima disfatta di Max Verstappen dopo tanto tempo: l’olandese infatti non si ritirava da un GP da Melbourne 2022. Tuttavia, in griglia c’era un’altra Red Bull, quella di Sergio Perez che è arrivato quinto al traguardo con un distacco di quasi un minuto da Carlos Sainz, vincitore del Gran Premio. Una cosa è certa: senza Verstappen la Red Bull non vince e questo non fa ben sperare al team di Milton Keynes, alla luce delle varie indiscrezioni sull’allontanamento di Max Verstappen. Voci di paddock infatti parlano di un Horner furioso dopo aver appreso che il lungo contratto del pilota olandese con la Red Bull (fino al 2028, ndr) potrebbe essere annullato a causa della “clausola Marko” inserita segretamente. In poche parole, se il consulente austriaco venisse cacciato dal team, anche Verstappen farebbe le valigie.

In quel caso chi prenderebbe quel sedile così importante? Si è parlato di Carlos Sainz, lodato proprio da Horner nel post gara di Melbourne ma Ralf Schumacher si dice certo che ci siano già dei contatti con Fernando Alonso:

“Christian Horner è sempre stato un grande fan di Fernando. A quanto pare ci sono grandi intenzioni di portare Fernando nell’abitacolo il prossimo anno per avere un altro grande pilota nel caso in cui Max Verstappen lasci la squadra. Al giorno d’oggi, c’è bisogno di persone esperte. Devi essere in grado di vincere fin dall’inizio. Questo è molto, molto importante, soprattutto in Red Bull, e penso che Fernando Alonso sia una buona alternativa a Max. Se alla fine della sua carriera potesse salire su una Red Bull, una macchina con cui vincere di nuovo…sarebbe qualcosa che vuole sicuramente”.