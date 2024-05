GP Imola | Mercedes, Russell in terza fila: “La macchina si comporta molto meglio”

La Mercedes sorride per il sesto posto di Russell nelle qualifiche di Imola. Più che per la prestazione in sé, il britannico è contento dei progressi fatti dalla W15. Il distacco dai primi però resta importante, e più di questo al momento la monoposto non può dare. Con questa consapevolezza, l’inglese si approccia alla gara con positività, ma è chiaro che per poter ambire a qualcosa di importante, e ci riferiamo magari al podio, debba succedere un disastro là davanti. Intanto qualche piccolo passettino in avanti sembra sia stato fatto, poi vedendo facendo.

“Sono contento del mio ultimo tentativo in Q3 – ha detto Russell. E’ stato un gran bel giro, e complessivamente anche la sessione è andata bene. E’ brutto quando sei a un millesimo dietro uno dei tuoi avversari, ma abbiamo fatto il massimo. Penso che la sesta posizione sia giusta: qui è molto difficile sorpassare, quindi purtroppo non prevedo grandi rimonte, ma spero di essere smentito per guadagnare qualche posizione. La vettura si comporta molto meglio rispetto alle ultime gare, dobbiamo continuare però a lavorare e migliorare. Abbiamo visto come gli altri siano riusciti a progredire, e questo ci incoraggia ulteriormente”.