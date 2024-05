Mercedes | Hamilton: “Mi è mancata aderenza in qualifica”

Qualifiche tutt’altro che indimenticabili per Lewis Hamilton, ottavo a Imola e quindi in quarta fila nel Gran Premio del Made In Italy e dell’Emilia Romagna. La Mercedes ha portato un grosso step evolutivo in riva al Santerno, un qualcosa che visivamente non vediamo visto che la W15 resta parecchio lontana dai top team, ma i passi in avanti ci sono stati, altrimenti il distacco sarebbe stato molto più ampio. C’è però tanto lavoro da fare per poter colmare questo divario, ma una cosa per volta, intanto si pensa alla gara, certamente non facile per il prossimo pilota della Ferrari, il quale crede che più di qualche punticino sarà molto difficile da conquistare.

“Venerdì la macchina andava davvero bene, ma oggi ho faticato a trovare lo stesso livello di grip – ha detto Hamilton. È stato frustrante e penso che i piccoli cambiamenti che abbiamo fatto in vista della qualifica abbiano avuto un grande impatto. Il lavoro di George però è stato ottimo, e il fatto che sia a soli quattro decimi dalla pole è chiaramente un buon passo in avanti per noi. Sfortunatamente mi mancava un po’ di ritmo, quindi non sono riuscito a eguagliarlo. In gara cercheremo di recuperare alcune posizioni: lavoreremo per vedere se possiamo migliorare qualcosa, ma qui è molto difficile superare quindi, a meno che non accada qualcosa di straordinario, saremo in grado di conquistare solo una manciata di punti”.