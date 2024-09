GP Baku | McLaren, senti Norris: “Ci mancano quattro decimi da Ferrari, Mercedes e Red Bull”

Venerdì particolarmente complicato per Lando Norris e la McLaren. Il pilota britannico ha chiuso la seconda sessione di prove libere a Baku al diciassettesimo posto, ammettendo di non aver spinto granché nel suo giro veloce, ma dimostrandosi parecchio preoccupato per l’andamento della MCL38, considerando anche il risultato ottenuto da Piastri, soltanto quinto a mezzo secondo dal miglior tempo fatto registrare da Leclerc. Per l’inglese, gli altri tre top team sono al momento davanti, e il lavoro da fare per colmare questo divario nel corso del weekend sarà intenso nel garage di Woking.

“Siamo molto lontani – ammette Norris. Io non ho spinto troppo alla ricerca del tempo sul giro, però credo che il livello di Oscar sia rappresentativo sulla nostra competitività ad oggi. C’è ancora parecchio lavoro da fare e quindi un determinato margine di crescita rispetto a Ferrari, Mercedes e Red Bull, loro sono molto simili. Ci mancano tre o quattor decimi credo, quindi c’è tanto lavoro da fare”.

